A Polícia Civil de Neópolis cumpriu mandados de prisão preventiva contra dois investigados pelo crime de estupro de vulnerável contra duas crianças. As ações foram realizadas nessa quarta-feira, 29, no próprio município.

O crime ocorreu no dia 15 de novembrio do ano passado, quando as duas crianças foram visitar o tio na zona rural de Neópolis. Na volta para casa, dois homens abordaram as vítimas, levando-as para uma casa abandonada e cometendo o crime.

Nessa quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão contra os dois investigados, que confessaram o crime. Eles têm passagem policial, sendo que um deles inclusive estava com tornozeleira eletrônica.

A polícia informou que as vítimas teriam reconhecido os dois suspeitos, o que contribuiu com as investigações.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e ficam à disposição da Justiça.