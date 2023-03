O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa divulgou, nesta terça-feira (21), imagens do suspeito de envolvimento em tentativa de homicídio que aconteceu no povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi identificado como Pedro Henrique Oliveira dos Santos.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no dia 30 de outubro de 2022. Na data do fato, houve uma discussão entre dois homens e a vítima. A vítima foi atingida com disparo de arma de fogo no braço, socorrida e sobreviveu. O investigado como autor dos disparos já foi preso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização de Pedro Henrique Oliveira dos Santos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.