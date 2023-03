Nesta quinta-feira, 16, em ação conjunta na região de Cajazeiras, no município de Salvador, o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil do Estado de Sergipe (Cope/ PCSE) e a Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia (COE/PCBA) localizou Gabriel Santiago dos Santos Júnior, o “Truly”, de 40 anos, foragido do sistema prisional sergipano. O homem liderava o tráfico de drogas na Zona de Expansão da capital sergipana e era considerado de alta periculosidade.

Segundo levantamentos policiais, o investigado, também conhecido como “Juninho Thury”, estava entre os principais procurados da Procura-SE, lista de fugitivos da Polícia Civil de Sergipe, pois liderava uma organização criminosa responsável por tráfico e homicídios na Zona de Expansão de Aracaju. Levantamentos policiais também mostraram que ele era extremamente perigoso e suspeito de determinar a morte de dezenas de rivais.

De acordo com informações do Cope, o autor possuía cinco mandados de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo. Por conta de vários inquéritos instaurados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e outras unidades da PCSE, o cerco foi fechado e “Thury” foragiu para Salvador há quatro anos.

Durante todo o período, a polícia sergipana continuou as buscas por Gabriel, que foi localizado hoje, com auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol). Na tentativa de cumprimento dos mandados, ele reagiu à ação policial e acabou evoluindo a óbito em meio ao revide por parte dos agentes.

As investigações continuam para identificar e prender demais membros da organização que era chefiada por Gabriel Santiago.

Crime contra agente de limpeza

No dia 16 de maio de 2016, Gabriel Santiago dos Santos Júnior cometeu a tentativa de homicídio contra um agente de limpeza, que foi alvejado enquanto trabalhava. O caso ocorreu na Avenida Oba, nas imediações do bairro 17 de Março, zona Sul de Aracaju.

Ainda em 2016, especificamente no dia 5 de dezembro, Gabriel, que já estava detido no sistema prisional, fugiu da Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro (Cadeião), na região Metropolitana de Aracaju.

Procura-SE

Em Junho do ano passado, a Polícia Civil divulgou a lista dos criminosos mais perigosos que estavam foragidos no estado de Sergipe e a listagem recebeu o nome de Procura-SE. Em agosto de 2022, a relação foi atualizada e um dos nomes inseridos foi o de Gabriel, localizado nesta quinta na Bahia.