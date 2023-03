Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de um homem de 84 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. A prisão ocorreu nessa terça-feira (14).

De acordo com as investigações, na época do crime a vítima passava férias na casa da avó, que era companheira do acusado. O acusado se aproveita do tempo para cometer o crime.

O homem condenado pela justiça foi encontrado e preso, já estando à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.