Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão de Jânio Nunes Alves. Ele foi condenado pela Justiça a uma pena de 42 anos pelo crime de homicídio qualificado. A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com as informações policiais, o crime pelo qual Jânio foi condenado ocorreu no ano de 2004. No crime, ele invadiu uma residência, atirou e atingiu uma criança, que morreu após a ação criminosa.

Ainda conforme a apuração policial, a mãe da criança era o alvo de Jânio. Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.