Equipe da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prendeu em flagrante Gildo Moisés da Cruz Lima por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na cidade de Barra dos Coqueiros, nessa quarta-feira (8).

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu durante ações de cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados à prática do crime de tráfico de drogas. Ele já havia sido preso em 2020 por porte ilegal de arma de fogo.

Na ação policial, o suspeito foi encontrado com uma quantidade de maconha. Ele foi preso, encaminhado a uma delegacia e encontra-se à disposição da Justiça para adoção dos demais procedimentos cabíveis ao caso.