Policiais civis da 6ª Delegacia Metropolitana (6ª DM) prenderam em flagrante três suspeitos de tráfico de drogas no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. O caso ocorreu nessa quarta-feira (8).

De acordo com as informações policiais, as investigações tiveram início após denúncias anônimas de que estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas em uma localidade do bairro Eduardo Gomes, próxima a um colégio.

Em posse das informações, a equipe se deslocou ao local, e lá os policiais visualizaram três homens negociando drogas. Na abordagem, dois estavam com uma pequena quantidade e o outro, estava com a maior quantidade do entorpecente.

Na ação policial, a equipe apreendeu a quantia de R$ 170; além de 39 pedras de crack, 11 cápsulas utilizadas para acondicionar entorpecentes, um pedaço de maconha e celulares. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.