Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) cumpriram o mandado de prisão de Gladston Alberto dos Santos Oliveira, 26. A decisão judicial é decorrente do não comparecimento dele ao presídio após o fim da autorização de saída temporária em outubro de 2022. Ele foi preso nesta sexta-feira (10), no conjunto Jardim I, em Nossa Senhora do Socorro

De acordo com as informações policiais, ele havia sido condenado pela prática de roubo no ano de 2019. O crime foi praticado com o uso de arma de fogo e ocorreu em uma barbearia. Na investida criminosa, ele levou diversos celulares e dinheiro dos clientes e do proprietário do estabelecimento comercial.

Após o fim do tempo de autorização de saída, ele – que possui outros processos criminais que apuram desde roubo de carro à violência doméstica – não retornou à unidade prisional, o que gerou o mandado de prisão cumprido nesta sexta-feira. Ele já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.