A Delegacia de Siriri deu cumprimento ao mandado de prisão contra o investigado por tentativa de feminicídio que ocorreu no dia 27 de fevereiro. A vítima foi atingida com golpes de faca pelo padrasto, identificado como José Lealdo de Moura Santos. Ele foi preso nessa terça-feira (14).

De acordo com as informações policiais, o inquérito policial foi instaurado na terça-feira, dia 28 de fevereiro, data seguinte ao crime. Com o registro do fato, as diligências foram feitas e reuniam elementos materiais sobre a autoria do fato.

O procedimento policial foi encerrado, e o relatório final com o indiciamento do investigado, que é ex-companheiro da mãe da vítima, foi emitido. O resultado da investigação contou com o parecer favorável do Ministério Público.

O investigado foi preso e encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. O Ministério Público já ofereceu denúncia no caso, recebida pelo juízo da causa, sendo instaurada ação penal.