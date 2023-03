Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) deram cumprimento ao mandado de prisão do segundo envolvido em uma tentativa de latrocínio que aconteceu no dia 7 de outubro de 2022. O crime ocorreu no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9).

De acordo com as investigações, no dia do crime, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na perna enquanto tentava evitar o roubo de seu veículo.

Conforme apuração policial, um dia após a prática criminosa, o dono da motocicleta utilizada no delito foi preso em flagrante ao tentar fazer um boletim de ocorrência falso para ocultar a sua participação. Durante o interrogatório, ele confessou que havia emprestado a motocicleta para os dois executores do roubo.

No decorrer da investigação, a DRFV identificou e representou pela pela prisão temporária de um dos executores do delito, o qual foi preso e confessou sua participação. Segundo ele, a ação no crime se deu para saldar uma dívida que tinha com o dono da motocicleta, que é o autor intelectual do fato.

A Polícia Civil segue investigando o caso para chegar à identificação do segundo executor do crime. O homem aparece usando uma camisa escura com faixas verticais, numa imagem registrada por câmeras de monitoramento da região. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).