Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), deram cumprimento ao mandado de prisão de Luís Fernando de Jesus Santos, 19, investigado pelo crime de tentativa de latrocínio. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (23).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na noite do dia 16 de dezembro de 2022 na frente de uma fábrica, nas imediações do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. A vítima conversava em via pública quando foi abordada pelo suspeito, posteriormente identificado como sendo o investigado Luís Fernando.

O investigado chegou ao local do crime de bicicleta. A vítima, ao perceber que iria ser roubada, teria jogado uma garrafa no autor do crime. Diante desse fato, o investigado disparou contra a vítima, que chegou a ser atingida. A vítima foi socorrida ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e sobreviveu.

Além desse crime, a apuração policial conduzida pela Derof identificou que Luís Fernando também é investigado por outra tentativa de latrocínio, que ocorreu na tarde do dia 30 de janeiro de 2023, no bairro 18 do Forte, na Zona Norte de Aracaju. Nesse crime, ele atuou com a participação de um comparsa, conforme a investigação da Derof.