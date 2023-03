O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu dois homens de 51 e 25 anos de idade, suspeitos do homicídio ocorrido em dezembro de 2022, no bairro Dom Luciano, em Aracaju. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 08, no município de Nossa Senhora do Socorro e no bairro Santos Dumont, na capital do estado.

De acordo com investigações realizadas pelo DHPP, pai e filho foram identificados como autores do homicídio por golpes de arma branca, realizado em dezembro de 2022. O crime ocorreu nas proximidades da residência onde os investigados moravam, no Bairro Dom Luciano.

Na ocasião, a vítima chegou de carro na casa da namorada e foi surpreendida pelos suspeitos, que moravam na parte superior do mesmo imóvel. O motorista foi atacado por socos e golpes de faca, enquanto ainda estava no banco do veículo. O homem conseguiu descer do automóvel e fugir, porém caiu alguns metros adiante e evoluiu a óbito.

O inquérito policial aponta que o crime aconteceu em razão dos suspeitos, pai e filho, não admitirem o novo relacionamento da ex-mulher/ mãe, separada do marido há cerca de dois anos.

Ao serem interrogados, os investigados alegaram que agiram em legítima defesa, afirmando que a vítima já teria tentado contra as suas vidas em outra oportunidade e que, em razão disso, pensaram que poderiam sofrer um novo atentado. Contudo, a polícia ressalta que a versão dos investigados não encontra respaldo em nenhum dos fatos colhidos durante as investigações.

Informações sobre crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.