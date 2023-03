O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou uma operação que resultou no cumprimento dos mandados de prisão de três integrantes de uma torcida organizada que são investigados por um homicídio praticado em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (22), em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, no dia 5 de fevereiro de 2023, a vítima foi morta no conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. Na data, a vítima – que integrava uma torcida organizada – estava se dirigindo para a sua residência acompanhada de outros torcedores, retornando da Arena Batistão, onde havia ocorrido um jogo de futebol. A vítima foi cercada e agredida com pedaços de madeira e pedras.

O DHPP iniciou as diligências e identificou cinco suspeitos de terem agredido a vítima, sendo representado pelas respectivas prisões, que foram decretadas pela Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. Além das três prisões, as equipes policiais também cumpriram três mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça no âmbito das investigações sobre o homicídio.

Dos cinco, três foram presos, e as buscas seguem para chegar à localização de Cleverton Rafael Almeida do Nascimento, conhecido como “Fael da Maloca”, e Lázaro Vítor Xavier Felix, o “Vitinho”. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização dos dois foragidos da Justiça sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.