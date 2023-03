Uma ação conjunta entre a Delegacia de Rosário do Catete, Comando de Operações Especiais (COE), 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), Grupamento Tático Aéreo (GTA) e Guarda Municipal de Maruim apreendeu uma pistola e colete balístico utilizados por Darlan Pedro da Silva Santos. Ele já era investigado por três homicídios, um roubo e tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (6).

Durante a ação policial para prisão em flagrante, Darlan reagiu à abordagem dos policiais, foi atingido e acabou morrendo. Durante as investigações, os policiais perceberam que Darlan era muito conhecido por constantemente ostentar o uso de armas de fogo e colete nas redes sociais.

Nos últimos três meses, Darlan foi preso por tráfico de drogas, investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao narcotráfico e a homicídios, e cometeu dois homicídios com uso de arma de fogo.

Segundo a investigação, a prisão preventiva já havia sido solicitada com base no grande perigo que ele oferecia à população de Rosário do Catete. Além disso, outros comparsas de Darlan também estão sendo investigados.