Na madrugada desta segunda-feira, 27, policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar apreenderam um aparelho de som no Inácio Barbosa.

A Força Tática do 1º BPM foi solicitada pelo Ciosp 190 para verificar uma denúncia de perturbação de sossego na Avenida Pantanal. Já passava da meia-noite, quando os policiais chegaram ao endereço informado e constataram a veracidade da denúncia.

Ao tentar conversar com o proprietário do som, ele se recusou a desligar o equipamento, o iniciou um tumulto, juntamente com um amigo que estava no local. Assim que foi informado que a aparelhagem sonora seria apreendida, o indivíduo passou a ameaçar os militares, desacatando toda a equipe. Ele obstruiu a passagem dos militares, e afirmou que ligaria para alguém e, em tom de ameaça, disse que a situação não ficaria assim.

A PM deu voz de prisão ao homem, que ainda resistiu à prisão. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, para que fossem adotados os procedimentos legais.