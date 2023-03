Na segunda-feira, 27, O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu uma arma de fogo no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, no início da tarde.

A PM fazia patrulhamento no conjunto, quando avistou uma picape com uma pessoa no interior do veículo. Ao notar a presença policial, o motorista demonstrou muito nervosismo.

Ao se aproximarem do veículo, os militares observaram uma bolsa no interior do veículo contendo um objeto semelhante a uma arma de fogo. Durante a abordagem, ficou constatado que se tratava de um revólver calibre .38, contendo cinco munições intactas.

O condutor foi identificado e declarou que estava armado por se sentir ameaçado por um vizinho. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PMSE