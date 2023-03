Na manhã desta quarta-feira, 15, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu substâncias ilícitas do tipo maconha, no mutirão do Conjunto João Alves Filhos, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na citada região, quando se deparou com um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, ele jogou uma bolsa no chão, e evadiu-se do local, tomando destino ignorado.

Ao verificar a sacola abandonada, os militares encontram droga, uma balança de precisão e plástico filme. O flagrante resultou no recolhimento do material, que foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.