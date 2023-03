Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam vários aparelhos de som, incluindo os chamados ‘paredões’, no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação foi realizada na madrugada do último sábado (04), após denúncias de perturbação do sossego alheio.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que havia registrado uma série de denúncias de perturbação do sossego alheio na Rua Clodoaldo da Cruz, no Bairro Taiçoca de Fora.

Ao constatarem que o volume dos sons estava acima do permitido por lei, os militares notificaram os proprietários e apreenderam os equipamentos. No total, foram apreendidos cinco aparelhos sonoros, incluindo dois ‘paredões’.

Fonte: Ascom PM