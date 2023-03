Policiais do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) cumpriram um mandado de prisão contra um foragido da Justiça de Alagoas, investigado por tráfico de drogas. Ele foi detido em uma operação realizada na tarde desta quarta-feira, 15, no loteamento Madre Paulina, em São Cristóvão, que visava o combate ao tráfico de drogas na região.

O homem tem duas passagens na Justiça alagoana por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi localizado hoje e os militares cumpriram o mandado de prisão em aberto.

Com ele, foram encontradas substâncias semelhantes à maconha e cocaína, aparentemente para serem comercializadas. Assim, além do mandado de prisão, ele também foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências legais. Este é o segundo foragido da Justiça localizado nesta quarta-feira pela Polícia Militar.