Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam, nessa terça-feira (28), dois irmãos por suspeita de tráfico de drogas no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com informações policiais, durante patrulhamento de rotina na Rua José Saturnino de Oliveira, os militares foram acionados por um popular sobre uma briga entre dois irmãos.

Ainda de acordo com as informações, a mãe dos homens informou que estava tudo tranquilo no local e que a equipe poderia entrar na casa para averiguar a situação.

Com a presença dos militares, um dos suspeitos apresentou bastante nervosismo, momento em que foram apreendidos 53 papelotes de maconha e mais três porções da droga, dentro de um fogão.

Os suspeitos e a droga foram encaminhados à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM