Na noite da última terça-feira, 7, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam dois homens por furto de fiação elétrica, na Rua Ferroviário José Matias de Siqueira, Bairro São Conrado.

Os policiais foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial. Ao chegarem no endereço citado, encontraram dois homens com pedaços de fios elétricos, que tinham sido retirados da loja Fio Rocha.

Os suspeitos, ao notarem a presença policial, tentaram evadir-se do local, mas foram flagrados e interceptados pelos PMs.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE