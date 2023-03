Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um ex-presidiário por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (22), no bairro Palestina, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, durante a ação, um homem tentou fugir da abordagem policial. Posteriormente, ele foi identificado como sendo um ex-presidiário com passagem pelo crime de roubo de carro, que estava em liberdade condicional.

Após revista pessoal, foram localizados 30 pinos com cocaína, prontos para serem comercializados. Em continuidade à operação, os militares apreenderam mais 130 pinos com cocaína e mais de 1kg de de pasta base e maconha.

O suspeito foi encaminhado à delegacia plantonista para as providências legais.