Nesta quinta-feira, 30, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem por agredir os pais no Bairro José Conrado de Araújo.

Os policiais foram solicitados pelo Ciosp190 para verificar uma ocorrência de agressão física na localidade. Ao chegarem no endereço informado, constataram que se tratava de violência doméstica. As vítimas estavam aguardando a PM na frente da casa. A mãe do agressor apresentava algumas escoriações. Os pais relataram aos militares que seu filho estava bastante descontrolado dentro de casa, e que teria agredido o casal com chutes e socos.

Os militares estraram na residência e fizeram a contenção do agressor. As partes foram encaminhadas à delegacia, para que se fossem tomadas as medidas cabíveis.