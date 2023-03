A Polícia Militar, por meio da Agência Central de Inteligência e 2ª Companhia Independente, prenderam um homem foragido da Justiça do Distrito Federal. O investigado foi localizado na Barra dos Coqueiros, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22).

De acordo com as apurações, no DF, o fugitivo responde por 23 crimes, entre eles roubo de veículo, furto de residência, ameaça, maus-tratos, embriaguez ao volante e porte de entorpecentes.

Segundo as informações policiais, a Polícia Militar de Sergipe foi acionada pela Polícia Militar do Distrito Federal para averiguar a denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto havia fugido da capital federal para o estado.

Diante da comunicação entre as instituições, os agentes fizeram um levantamento das informações e localizaram o suspeito no município da Barra dos Coqueiros.

O homem foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela justiça do Distrito Federal e encaminhado à 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM).

Fonte: Ascom PM