Equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prendeu um homem por suspeita de agressão física contra a companheira no Loteamento Senhor do Bonfim, Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (09)

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia de que uma mulher havia sido agredida pelo companheiro.

No atendimento da ocorrência, a mulher relatou que aguardou o esposo dormir para fugir de casa, e ligar para a polícia. O suspeito ainda estava no local e foi preso.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM