Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem em flagrante logo após um roubo no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. Na ação policial, que ocorreu nessa segunda-feira (13), uma arma de fogo também foi apreendida.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas pela localidade quando perceberam que dois homens cruzavam a avenida Alexandre Alcino em direção ao conjunto Valadares. O piloto acelerou o veículo ao perceber a presença policial.

Ao ser dada ordem de parada, eles tentaram fugir da abordagem policial. Diante disso, os policiais fizeram o acompanhamento da dupla. Na fuga, eles colidiram o veículo em um muro, mas ainda tentaram fugir a pé.

Na ação policial, um dos homens foi alcançado, socorrido e encaminhado à delegacia. Em uma sacola, os policiais apreenderam roupas, celular e uma espingarda de calibre 12.

A informação repassada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) é de que a dupla tinha roubado a motocicleta.