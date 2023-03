Policiais do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no conjunto Sol Nascente, na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (30).

Segundo as informações policiais, os militares flagraram o suspeito vendendo drogas em uma praça pública da localidade.

Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado à delegacia plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.