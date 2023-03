Na última segunda-feira, dia 13, foi encontrado o corpo de um homem de 29 anos enterrado nos fundos de uma casa abandonada no Loteamento Lauro Rocha, localizado no município de São Cristóvão. A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso.

O corpo foi encontrado em uma cova rasa com um dos membros inferiores visíveis, de acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. Além disso, o local apresentava muitas manchas de sangue no chão e uma grande quantidade de areia solta, indicando possíveis indícios de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi vista pela última vez no domingo, dia 12, na região central de São Cristóvão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada do cadáver e a Criminalística e o Instituto Médico Legal realizaram os exames periciais. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Qualquer informação que possa colaborar com a identificação da autoria do crime pode ser repassada ao Disque-Denúncia (181), onde o sigilo é garantido ao denunciante.