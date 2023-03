Na noite desta quinta-feira (23), uma gestante e outras três pessoas – duas mulheres e dois homens – foram alvejadas a tiros no Bairro São Carlos, localizado na Zona Oeste de Aracaju.

Veja também Familiares do cantor Gabriel o Príncipe sofrem atentado

De acordo com a Polícia Militar, os atiradores chegaram ao local em bicicletas e efetuaram vários disparos contra as vítimas antes de fugir. Acredita-se que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas na região.

Os homens foram feridos nos braços e no abdômen, enquanto as mulheres foram atingidas nas pernas.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde estão recebendo tratamento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Qualquer informação sobre o caso pode ser fornecida anonimamente através do Disque-Denúncia pelo número 181.