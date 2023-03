Como resultado da troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia (AL), foram localizados Carlos Roberto da Silva Campo, 50, e Nelson da Silva de Campos, 42. Eles foram presos na manhã desta quinta-feira (23), nas cidades de Bom Conselho (PE) e Terezinha (PE).

De acordo com as investigações, Nelson da Silva possuía três mandados de prisão preventiva. Já Carlos Roberto possuía dois mandados. As decisões judiciais são referentes a investigações sobre homicídios praticados em Alagoas.

Os investigados estavam foragidos desde o ano de 2012. A Justiça Alagoana decretou a prisão de Nelson da Silva ao Estado de Sergipe tendo em vista que ele possuía um provável endereço na cidade de Aracaju.

A partir de então, o Cope passou a fazer diligências para localizar Nelson da Silva. Os investigadores do Cope passaram a trocar informações com a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia.

Em meios as diligências, confirmou-se a localização de Nelson da Silva, bem como de seu irmão Carlos Roberto, os quais estavam no Estado de Pernambuco. As prisões foram realizadas e, consequentemente, cinco mandados de prisão foram cumpridos.

Os presos serão recambiados para o Estado de Alagoas, unidade federativa responsável pela decretação das prisões.