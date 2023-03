Gleise Graciela Firmiano, uma modelo de 30 anos que morava em Aracaju, foi assassinada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 30 de janeiro deste ano. No entanto, o corpo ainda não foi repatriado para o Brasil e a família não conseguiu se despedir de Gleise.

De acordo com Cleane Firmiano, irmã da vítima, as autoridades americanas só informaram a família sobre a morte de Gleise em 9 de fevereiro e afirmam que a responsabilidade pelo transporte do corpo seria do Brasil, através do Ministério das Relações Exteriores. No entanto, o ministério informou que a transferência deveria ser realizada pelo Consulado de Los Angeles.

Uma solução para este impasse seria contratar o serviço de transporte do corpo de forma privada, o que custaria em torno de 80 mil reais, uma quantia impossível para a família. “Não sabemos a quem recorrer, não sabemos para quem pedir ajuda. A dor da perda afeta todos, mas a dor de não poder velar e se despedir é uma dor que vem em doses. Cada dia é uma dor diferente”, desabafou Cleane.

Cleane também explicou a versão que recebeu da polícia americana sobre a morte da irmã. Ela revelou que, após uma briga com o namorado, Gleise saiu de casa com o carro, levando consigo o cachorro do casal e uma arma que pertencia ao namorado, e seguiu em direção a uma trilha próxima da casa em que morava. O namorado de Gleise chamou a polícia por estar preocupado que ela fizesse algo perigoso com a arma.

Então, segundo relato dos familiares, a polícia foi até o local e encontrou a vítima sentada debaixo de uma árvore, com a arma ao seu lado. No momento do susto da abordagem, Gleise teria tocado na arma e a polícia reagido imediatamente, disparando tiros contra ela. No entanto, há uma segunda versão dada pelos policiais, em que eles teriam utilizado apenas um aparelho de choque contra Gleise, e não uma arma de fogo.

Outro fato estranho é que o namorado de Gleise foi informado sobre a morte no dia do incidente, mas não procurou a família para dar a notícia. No entanto, os familiares buscaram a versão dele, através das redes sociais, e ela foi a mesma dada pela polícia.

