A partir da troca de informações com agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) de Sergipe, policiais federais de Minas Gerais prenderam um homem de 33 anos, foragido do estado sergipano pelo crime de estupro de vulnerável contra a sua própria filha. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 26, na cidade mineira de Uberlândia.

De acordo com as investigações, o homem estuprou reiteradamente a filha, de apenas 13 anos, no município de São Cristóvão, em Sergipe. Ao receber denúncias sobre o delito, a polícia realizou diversas diligências e ouvidas dentro da investigação, no sentido de confirmar o crime. A partir das evidências levantadas, foi expedido o mandando de prisão preventiva contra o suspeito.

Contudo, desde que tomou ciência da decisão judicial, o autor encontrava-se foragido de Sergipe, sendo localizado em Uberlândia nesta quinta, durante ação conjunta com a Polícia Federal. O investigado será encaminhado para o estado de Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça para os demais procedimentos legais.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes envolvendo vulneráveis sejam repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo da fonte é garantido.