Uma ação realizada por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda resultou na apreensão de três cargas com irregularidades nas notas fiscais, no interior do estado, nesta quarta-feira, 26.

Durante fiscalização da Secretaria da Fazenda, os auditores abordaram um caminhões e duas carretas na BR-101, em Estância transportando produtos com nota fiscal inidônea. O caminhão transportava produtos enlatados, e as carretas levavam equipamentos para energia solar.

Já em Pedra Branca, em Laranjeiras, apreenderam uma carga de ração, também sendo transportada de forma irregular.

As cargas foram retidas e encaminhada à Central de Comandos, em Nossa Senhora do Socorro, onde será lavrado o auto de infração pelo Fisco Estadual.