Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar em Maruim resultou na elucidação de um crime de homicídio e no cumprimento de dois mandados de prisão contra investigados pelo delito, ocorrido na madrugada do dia 28 de fevereiro deste ano, na rua Santa Cruz, no próprio município. A informação sobre as prisões foi divulgada nesta quinta-feira, 27.

Segundo informações da Delegacia de Maruim, o crime foi motivado por uma dívida. Após investigações, a Polícia Civil identificou suspeitos e solicitou a prisão deles ao Poder Judiciário, que acatou ao pedido, emitindo os mandados de prisão.

A Polícia Militar localizou a dupla suspeita pelo homicídio e cumpriu o mandado contra um homem de 23 anos, investigado no caso. O outro envolvido, de 21 anos, se apresentou na delegacia, na companhia de um advogado, onde o seu mandado também foi cumprido. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público e os suspeitos estão à disposição da Justiça.

Outra prisão

Além das duas prisões divulgadas hoje, a Delegacia de Maruim registrou nesta quinta, 27, no estado de Goiás, a detenção de um homem de 24 anos, preso em virtude de um mandado de prisão em aberto devido ao homicídio cometido contra um homem de 33 anos, próximo à rodovia que dá acesso a Maruim, no dia 30 de julho de 2018.

Segundo o delegado João Eduardo Dantas, que está à frente da delegacia, a Polícia Civil vem reforçando a repressão aos crimes cometidos nos municípios de Maruim e Santo Amaro das Brotas, e reforça a importância da população na elucidação desses casos. Qualquer informação sobre outros crimes e suspeitos podem ser repassados pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo da fonte é absoluto.