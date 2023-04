NOTA

A Prefeitura de Aracaju informa que, em decorrência do homicídio ocorrido na manhã desta quarta-feira, 5, em frente à Emei Dom Avelar Brandão Vilela, no bairro Olaria, decidiu pela suspensão das aulas na unidade de ensino e, por intermédio da Guarda Municipal, prontamente garantiu a retirada, em segurança, de todos os alunos e funcionários que estavam no prédio escolar.

A Prefeitura lamenta que a fatalidade tenha ocorrido em frente a uma escola municipal, e destaca que o caso guarda relação apenas com a vida pessoal da vítima, um colaborador terceirizado da Secretaria Municipal da Educação (Semed). A empresa terceirizada está prestando assistência à família do trabalhador e a Semed prestará todo o apoio e suporte necessários para os alunos e professores da unidade, a partir do trabalho de psicólogos e assistentes sociais.

Diretamente da escola, gestores das Secretarias da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e da Educação (Semed), além de equipes da Guarda Municipal de Aracaju, estão acompanhando e colaborando com as investigações em curso conduzidas pelas Polícias Militar e Civil, que são os órgãos responsáveis pela elucidação do caso.

AAN