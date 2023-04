O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio que atingiu todo o prédio de uma loja de produtos eletrônicos na avenida Hermes Fontes, no bairro Suíssa, em Aracaju. O incêndio começou na madrugada deste domingo (9). O fogo foi totalmente controlado por volta das 11h, e as equipes trabalham na remoção dos escombros, já que no início da manhã o prédio desabou.

As chamas começaram por volta das 2h e atingiram todos os três pavimentos do estabelecimento comercial. As equipes identificaram que edificações vizinhas foram parcialmente atingidas e interditadas, com a evacuação de moradores.

No combate ao incêndio, foram utilizadas unidades do Quartel Central, de Itabaiana, de Lagarto, do posto da Orla e de Nossa Senhora do Socorro. Equipes da Infraero, Defesa Civil e Energisa atuaram na ação.

As equipes utilizaram dois veículos de auto bomba tanque, a viatura de auto bomba tanque florestal, três veículos de auto busca e salvamento. O combate ao incêndio também utilizou veículos de combate a incêndio da Infraero.