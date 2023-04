O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) combateu um incêndio em hotel localizado na avenida Beira Mar, bairro Farolândia, em Aracaju. A ocorrência aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (3) e as guarnições do Quartel Central e do 2° Grupamento Bombeiros Militar foram encaminhadas para realizar o atendimento. O incêndio ficou concentrado em um quarto do primeiro andar e não houve vítimas.



“Quando chegamos, o local já havia sido evacuado e feito o primeiro combate pelos funcionários com extintores, sem sucesso. O primeiro andar estava saturado de fumaça. Realizamos buscas tanto no quarto atingido quanto em outros próximos e não foi encontrada nenhuma vítima. Fizemos uma técnica de ventilação para a retirada da fumaça e utilizamos o hidrante do próprio estabelecimento para o combate às chamas. Uma antessala foi completamente destruída pelas chamas. Já o quarto e o banheiro ficaram com bastante fuligem. Os responsáveis foram orientados a solicitar a perícia visando apontar as causas do incêndio”, afirmou a tenente Valeska Cabral.

Fonte: Ascom CBMSE

Fotos: Tenente Acrux