O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) informa que a Auto Plataforma Aérea (APA) é uma viatura de grande porte, destinada a prestar apoio às operações de combate a incêndio e salvamento em planos elevados. A estrutura do veículo foi montada na Finlândia, pela empresa Bronto Skylift.

A viatura foi adquirida pelo CBMSE em 2010, estando com 13 anos de uso. Por conta das especificidades dessa viatura, no Brasil existe apenas uma empresa autorizada pela fabricante a realizar os serviços de manutenção, a Escape Solution, que é do Rio de Janeiro.

O CBMSE possui dois contratos com essa empresa. Um contrato diz respeito à manutenção periódica, e o outro foi destinado a uma manutenção profunda para atender ao Plano de Manutenção recomendado pela fabricante, em função dos 10 anos de fabricação e entrega da viatura.

Nesse momento, a APA está nesse período de manutenção preventiva, de acordo com um cronograma já pré-estabelecido, por isso não está sendo empregada operacionalmente. A APA é mais uma ferramenta operacional, mas o Corpo de Bombeiros tem diversos outros recursos para utilizar nas ocorrências, como foi o caso do incêndio de domingo (9) em uma loja de eletrônicos em Aracaju, na qual o CBMSE atuou mais uma vez com muito comprometimento e dedicação.

O Corpo de Bombeiros conta com toda uma estrutura de efetivo, equipamentos e viaturas que vem sendo reforçada nos últimos anos para atender aos mais diversos tipos de ocorrência, sempre buscando servir à sociedade sergipana da melhor forma possível, pautando-se na nobre missão de salvar vidas alheias e riquezas salvar.