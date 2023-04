O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) vai reforçar o efetivo de guarda-vidas em torno de 50 % durante a Operação Semana Santa, que vai desta quinta-feira (6) até o domingo de Páscoa (9). Segundo a diretora operacional do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Maria Souza, foram priorizados os locais de banho que atraem grande número de pessoas e com maior risco de afogamento.

“Reforçamos o número de guarda-vidas em Aracaju, com atenção especial à Coroa do Meio, onde o encontro do rio com o mar torna o local mais perigoso para os banhistas. Além disso, estaremos destinando efetivo para as praias do Saco e Abaís, no município de Estância. Na Praia do Saco, nós vamos empregar também um jet ski. São locais que atraem uma grande concentração de público, além de oferecem maior risco de afogamento. Então nós estabelecemos com prioridade, tendo em vista essas peculiaridades”, explicou a tenente-coronel Maria Souza.

Já que em períodos de feriado há um aumento na demanda para o Corpo de Bombeiros também para outros tipos de ocorrência, a diretora operacional informa que as unidades operacionais tiveram seu efetivo reforçado. “Reforçamos em torno de 20 % o efetivo nos seis municípios onde temos unidades operacionais. O objetivo é que a população possa usufruir da Semana Santa com tranquilidade, recebendo orientações visando a prevenção e, se precisar, conte com a pronta atuação do CBMSE”, concluiu a diretora operacional.

Orientações do Corpo de Bombeiros

Respeite a sinalização dos guarda-vidas – bandeira vermelha indica local de risco de afogamento;

Evite tomar banho onde a água ultrapassa a linha da cintura;

Evite entrar na água sob efeito de álcool, que aumenta significativamente o risco de afogamento;

Crianças devem estar sempre acompanhadas de perto por um adulto;

Evite o uso de boias e outros objetos infláveis que trazem uma falsa sensação de segurança, podendo levar a um afastamento da margem, secar ou furar, colocando em situação de risco;

Não superestime sua capacidade de nadar;

Caso presencie um afogamento, chame um guarda-vidas, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) e, se possível, jogue um objeto flutuante para a vítima.

Fonte: Ascom CBM/SE