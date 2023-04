Com alerta de chuva em vigor até a noite desta terça-feira (25), a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém atenção às demandas que possam surgir e realiza monitoramento preventivo em diversos pontos da capital.

O aviso foi encaminhado na noite da segunda-feira (24), através do Serviço de Alerta por SMS 40199, aos mais de 54 mil telefones cadastrados, em Aracaju. A medida visa informar à população, especialmente os moradores de áreas de risco.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, destaca que, até as 9h, foram contabilizados pelos pluviômetros do sistema ClimAju o volume acumulado de 11 milímetros de chuva, sem registro de ocorrências.

“Desde a emissão do alerta de chuva, não foram registradas ocorrências na capital. Mantemos constante monitoramento para adotar providências, de forma célere e preventiva, com foco na redução de riscos”, frisou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, as chuvas têm ocorrido de forma bem distribuída, em Aracaju. “As precipitações têm sido registradas com intensidade de fraca a moderada. A perspectiva é de que haja continuidade, ao longo do dia, com chuvas passageiras e que, no acumulado total, não deve representar risco significativo para deslizamento de terra, alagamento ou mesmo inundação”, detalhou.

Serviço emergencial 199

O serviço está disponível 24 horas para atendimento à população, que deve solicitar uma avaliação de risco diante de situações de anormalidade, como inclinação de árvores e postes nas áreas de encosta de morro, risco de desabamento, barulhos no madeiramento do telhado, rachaduras, risco de queda de árvore, alagamentos ou inundações.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no site aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo, de diversas regiões da cidade.

Com informações da AAN – Foto: Defesa Civil