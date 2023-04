Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante quatro suspeitos de tráfico de drogas nessa quarta-feira, 12. A ação ocorreu durante verificação de denúncia anônima, na região conhecida como Tijuquinha, na cidade de São Cristóvão.

Durante a abordagem policial, a polícia flagrou a droga sendo embalada para a venda, assim como a presença de um quarteto e um adolescente de 17 anos em um imóvel abandonado na região do Tijuquinha.Também foram apreendidos maconha, facas, dinheiro e celulares.

Com base nas informações policiais, um dos suspeitos é investigado por roubo de veículo, o segundo respondeu por ameaça e outro havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas em dezembro do ano passado.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça. Já em relação ao adolescente, o representante legal foi acionado após a confecção de um Boletim de Ocorrência Circunstanciado.

O Denarc destaca a importância do Disque-Denúncia e ressalta que a população pode contribuir com informações por meio do 181. O sigilo da fonte é garantido.