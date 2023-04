Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) cumpriram um mandado de prisão temporária contra um homem investigado pela tentativa de homicídio ocorrida no dia 2 de abril, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira, 12, na capital.

Segundo a polícia, em virtude de uma cobrança de dívidas por tráfico de drogas, o suspeito teria tentado assassinar um outro homem por meio de disparos de arma de fogo, no início deste mês.

Dessa forma, após investigação, o DHHP solicitou a prisão temporária do homem, que foi acatada pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, e cumprida pelos agentes nesta quarta-feira. O investigado será apresentado em audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.