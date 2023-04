O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio que ocorreu no dia 13 de outubro de 2022, no Loteamento Itacanema I, Nossa Senhora do Socorro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19).

O fato ocorreu após o filho da vítima e o suspeito terem tido uma discussão, por causa de R$20,00. A vítima interveio na discussão e atingiu o suspeito com um corte no braço.

Após receber atendimento médico, o suspeito retornou à procura da vítima. Houve discussão e o suspeito efetuou diversos golpes de faca no corpo da vítima, que morreu.

Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva, que foi cumprida nesta quarta-feira (19).