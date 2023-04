Em operação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Civil de Minas Gerais, um homem investigado por diversos homicídios foi preso no povoado Celso Bueno, na cidade de Monte Carmelo (MG). Dois dos crimes ocorreram na cidade de Estância, em Sergipe. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (4).

De acordo com as informações policiais, o investigado possuía mandado de prisão em aberto em razão de ser o autor de três homicídios e suspeito em mais dois, tratando-se de foragido de alta periculosidade. O mandado de prisão é referente a crimes praticados em Sergipe.

A investigação durou 11 meses, e o inquérito policial foi concluído no dia 27 de março com dez indiciados, haja vista a morte de um dos envolvidos no crime – em confronto – e o indiciamento de outros membros do grupo envolvidos em tráfico de drogas e associação para o tráfico. O preso é integrante do grupo.

Após compartilhamento de informações, em que a Delegacia de Polícia Civil de Monte Carmelo foi contatada pela Delegacia Regional de Estância, a operação foi desencadeada em Minas Gerais.

A prisão do investigado retrata mais uma excelente ação de parceria e integração entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de Sergipe. O preso será encaminhado para Sergipe, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.