O Governo de Sergipe alerta que a disseminação de fake news, ou mentiras que são divulgadas como verdades, principalmente nas redes sociais, é crime e deve ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181 ou do 190. Ao mesmo tempo, alerta que tem mantido todas as medidas de segurança necessárias para trazer tranquilidade de alunos, pais e toda comunidade escolar.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP) tem monitorado, 24h por dia, anúncios de ataques a escolas da capital e interior do Estado. Inclusive, investigação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) já identificou três suspeitos de realizarem postagens falsas com ameaças nas redes sociais. Eles foram conduzidos à delegacia e irão responder a procedimento criminal.

No âmbito da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), todas as 318 escolas da Rede Estadual de Ensino, nos 75 municípios, possuem sistema de videomonitoramento, com câmeras que monitoram em tempo real, além de botão de pânico fixo e móvel interligado com o Núcleo de Segurança Escolar e conta, ainda, com mais de dois mil vigilantes. Tais medidas têm reduzido o índice de deterioração do patrimônio público e inibido outras intercorrências.

Para além das medidas operacionais, de segurança e de infraestrutura no enfrentamento às possíveis ameaças, o Governo de Sergipe entende que esta é uma questão que requer um olhar sistêmico e o envolvimento de todos os atores no sentido de conscientizar e entender os motivos que possam levar a atitudes que gerem temor à comunidade escolar e, por consequência, a toda sociedade.