O Governo do Estado e a Polícia Militar realizaram, nesta quarta-feira (26), a solenidade de promoção de 653 homens e mulheres policiais militares à graduação imediatamente superior na hierarquia da corporação. O evento aconteceu no Ginásio Constâncio Vieira, na Zona Sul de Aracaju. A solenidade contou com a participação do governador Fábio Mitidieri, de autoridades sergipanas e de familiares dos policiais militares promovidos no evento.

As promoções dos militares ocorreram nas datas de 21 e 25 de abril, já publicadas em Diário Oficial do Estado e Boletim da Polícia Militar. Já nesta quarta-feira (26), as promoções foram materializadas em solenidade que celebrou a carreira policial militar. No evento, 99 oficiais e 554 praças tiveram a promoção materializada na solenidade. Dos promovidos, sete coronéis chegaram ao topo da carreira na Polícia Militar.

Na solenidade de promoção de oficiais e praças, o Governo do Estado e a Polícia Militar realizaram a entrega da Medalha Alferes Tiradentes, que é a mais alta condecoração concedida pela corporação. O evento também faz alusão ao dia do Patrono das Polícias Militares do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que, pela Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965, foi proclamado Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Dentre as autoridades homenageadas, estão o secretário da segurança pública, João Eloy, e a primeira-dama e secretária de assistência social, Érica Mitidieri.

O governador Fábio Mitidieri considerou as promoções dos praças e oficiais como um marco positivo para a segurança pública de Sergipe. “É mais uma boa notícia. A gente fica feliz em trazer essa boa nova, e a sociedade também aplaude porque tem a certeza de mais sensação de segurança com mais oficiais na rua. É um dia importante para o Governo de Sergipe, para a Polícia Militar e para a sociedade sergipana”, reiterou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, reiterou os dois momentos especiais que aconteceram na solenidade. “É o reconhecimento da corporação pelos relevantes serviços prestados por nossos policiais militares, que estão presentes nos 75 municípios do estado de Sergipe, garantindo a segurança pública da nossa população. É uma noite especial também com a outorga da Medalha Alferes Tiradentes”, evidenciou.

O tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior, comandante do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), foi um dos condecorados com a Medalha Alferes Tiradentes. “Agradeço a Deus por esse momento e a minha família. É um momento de reconhecimento a mim, mas eu compartilho com aqueles militares que estão comigo e fizeram com que eu fosse agraciado”, ressaltou.

A major Amanda Freitas, uma das militares promovidas na solenidade, ingressou na corporação em 2003 e demonstrou o sentimento de felicidade com a promoção. “De lá para cá, venho galgando degraus na carreira. Esse momento realmente é muito importante e muito significativo na carreira da gente. Hoje estou sendo promovida por merecimento, então realmente é um reconhecimento e valorização do trabalho”, narrou.

A sargento Elisangela Santana também expressou a emoção com a promoção concretizada nesta quarta-feira. “Eu entrei em 2006, como soldado. Depois fui cabo, em 2017, e, hoje, seis anos depois, estou aqui como terceiro sargento, e muito feliz. E eu espero que minha carreira continue sendo valorizada e que eu mantenha os frutos que até hoje eu consegui. Estou muito feliz”, concluiu.

