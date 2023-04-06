SEM IDENTIFICAÇÃO Masculino – 05/04/2023 19:53 Morte violenta por arma de fogo TRAVESSA ALMIRANTE TAMANDARÉGETÚLIO VARGASARACAJU Aracaju
CÍCERO HIPÓLITO DOS SANTOS Masculino 45 05/04/2023 19:23 Acidente de Trânsito HUSE Malhada dos Bois
TIAGO DOS SANTOS Masculino 40 05/04/2023 19:21 Morte a esclarecer POVOADO VARGINHANOSSA SENHORA DAS DORES Nossa Senhora das Dores
BRUNO ALVES SILVA Masculino 26 05/04/2023 15:03 Morte violenta por arma de fogo HUSE – HOSPITAL GOV JOAO ALVES FILHO Aracaju
AIRAN SANTOS FREITAS Masculino 35 05/04/2023 10:00 Morte violenta por arma de fogo Avenida Santa Gleide-OlariaAracaju, Colegio Dom Avelar Brandão Vilela Aracaju