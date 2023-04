Na noite dessa terça-feira, (18), militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas em um condomínio do Bairro Japãozinho, Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares receberam denúncias feitas por populares sobre a prática do crime na localidade. Após buscas, o suspeito foi preso com 740 gramas de maconha dentro de um bornal, no momento em que entrava no condomínio.

No flagrante, foram apreendidos 10 kg da droga, que estavam guardados no local com suspeito. Após o flagrante, o suspeito afirmou que vendia o entorpecente para um interno do sistema prisional.

Diante disso, o caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista.para a tomada das devidas medidas cabiveis.

Fonte: Ascom PM