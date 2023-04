N0 sábado (1º), policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem suspeito de agredir a companheira com socos no Conjunto Padre Pedro, na Zona Sul da capital.

A equipe policial foi acionada para se deslocar até a Rua 11 e atender uma denúncia referente à Lei Maria da Penha. No local, a vítima relatou que estava em frente à sua casa, quando foi surpreendida pelo seu companheiro com dois socos no rosto.

Durante o atendimento da ocorrência, o suposto agressor foi localizado pelos policiais. Ele negou a autoria das agressões e disse que houve apenas um pequeno desentendimento.

O homem foi preso e encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Ascom/PMSE