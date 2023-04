Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas. A ação aconteceu nessa quarta-feira (9) em um residencial no Loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju.

Segundo as informações policias, as equipes foram acionados por um popular que informava um pedido de socorro dentro de uma casa. Ainda no caso, um homem manuseava entorpecentes no endereço.

Os policias foram à localização informada, e no local foram apreendidos maconha, crack e cocaína, além de insumos comumente usados no tráfico de drogas, como papel filme e balança de precisão.

O suspeito foi preso, e a ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes para procedimentos.

Fonte: ASCOM PM/SE.